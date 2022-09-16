Француз рассказал, как чуть не погиб в Донецке при обстреле из САУ CAESAR

Француз добавил, что смог опознать снаряд, так как работал с такими во время службы в рядах армии.

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Бывший французский военный Адриан Боке рассказал про обстрел Донецка украинскими солдатами из самоходных артиллерийских установок CAESAR калибром 155 миллиметров, которые Париж поставил Киеву.

«Я чуть было не погиб, потому что попал под обстрел. В непосредственной близости от меня упало четыре снаряда. Мы пошли на следующий день к тому месту, и я увидел французский снаряд от САУ CAESAR. Я был абсолютно шокирован», - поделился он в эфире «Соловьев-Live».

Боке добавил, что смог опознать снаряд, так как работал с такими во время службы в рядах армии.

Ранее представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщило об ударах вооруженных сил Украины по Донецку и Макеевке. Отмечалось, что ВСУ использовали гаубицы «натовского» калибра 155 мм.