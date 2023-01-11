Утверждается, что обращение от него поступило в середине прошлого месяца.

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Француз Адриан Боке, который находился на территории Донбасса в качестве волонтера, попросил предоставить ему политическое убежище в Российской Федерации, передает РИА Новости, ссылаясь на неназванный осведомленный источник.

«Бывший французский военный Адриан Боке обратился к российским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище», - приводит агентство слова собеседника.

Утверждается, что обращение от француза поступило в середине прошлого месяца.

Еще в мае прошлого года Боке обращался к французскому правительству с просьбой объяснить, почему украинские националисты «Азова»* (террористическая организация, запрещена на территории РФ) пользуются оружием, которое Киеву поставляет ЕС и Франция в частности.

А в сентябре француз рассказывал, как чуть не погиб, когда украинские боевики обстреливали Донецк из самоходных артиллерийских установок CAESAR, которые Франция поставила Украине.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.