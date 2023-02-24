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Доставить груз и вернуть на Землю космонавтов: как прошел пуск беспилотного корабля «Союз МС-23»

Константин Исаев
15:45 24.02.2023
Стыковка «Союза МС-23» с Международной космической станцией намечена на утро 26 февраля, она будет проходить в автоматическом режиме.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Роскосмос
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Беспилотный корабль «Союз МС-23» выведен на орбиту. Старт с Байконура прошел штатно. На МКС «Союз» прибудет через двое суток. Стыковка намечена на 4 утра воскресенья по московскому времени. Корабль в сентябре должен вернуть на землю космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио.

Точно по плану, в 3 часа 24 минуты утра свой путь к орбите начинает ракета-носитель «Союз-2.1а». Этот старт по разным причинам переносился несколько раз, и в итоге, вместо пилотируемого пуска, сейчас в космос устремляется корабль, на борту которого только полезная нагрузка. А в качестве пассажира - плюшевый мишка - одна из традиционных игрушек, которую в каждый полет берут с собой космонавты. Она же служит дополнительным индикатором невесомости.

«Союз МС-23» несет на борту 429 килограммов груза, среди которого медицинское оборудование, средства для очистки атмосферы станции, продукты питания, запасы воды и топлива и, конечно, научное оборудование для проведения очередных экспериментов. Главная миссия «Союза МС-23» - именно этот корабль через полгода, в конце сентября должен вернуть на Землю экипаж орбитальной экспедиции, который не смог покинуть МКС из-за возникшей нештатной ситуации с предыдущим кораблем «Союз МС-22».

Изначально именно на этом корабле должна была стартовать очередная экспедиция к МКС. Но сначала, в декабре прошлого года, микрометеоритом была повреждена система терморегуляции транспортника «Прогресс МС-21» - кадры вырывающейся в космос охлаждающей жидкости зафиксировали внешние камеры станции, а затем схожие проблемы с температурным режимом возникли и на «Союзе МС-22». Оба корабля в это время были пристыкованы к МКС.

«При потере такой системы терморегулирования, если бы "Союз" находился в автономном полете, то это предписывало срочное возвращение на Землю в течение трех-шести часов», - заявил дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт, специалист в области управления полетом пилотируемых космических аппаратов и комплексов Владимир Соловьев.

На выяснение причин аварий и проработку различных вариантов решения проблемы были задействованы все возможности и Роскосмоса, и коллег из американского и европейского космических агентств. В итоге, после отстыковки «Прогресса МС-21» от станции по изначально полученным данным критических повреждений выявлено не было. Рассматривался даже вариант обратной пристыковки корабля к станции, но в итоге было принято решение ввести его в атмосферу и затопить несгоревшие остатки в Тихом океане.

В любом случае тщательный анализ полученной в тот день информации о состоянии «Прогресса МС-21» очень помог в ускорении сегодняшнего старта. Первоначально он планировался не раньше середины марта.

«Мы не слепо следуем этим правилам - это тоже надо понимать. На случай нештатной ситуации на МКС у нас должен быть какой-то корабль наверху. Правила тоже будут, наверное, пересматриваться на каком-то этапе, я надеюсь, но то, что корабль нельзя было возвращать с экипажем, это однозначно», - рассказал Герой России, летчик-космонавт Федор Юрчихин.

В итоге было принято решение продлить срок пребывания на станции россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также астронавта NASA Франциско Рубио еще на полгода. Это не первый случай в истории пилотируемой космонавтики. Например, в 1991-м году продлили почти до года полет на станции «Мир» нынешнего исполнительного директора по пилотируемым космическим программам госкорпорации «Роскосмос» Сергея Крикалева.

«Это случается не очень часто, но программа меняется, возникают новые обстоятельства, поэтому в этом нет ничего экстраординарного. Переносятся выходы при возникновении каких-то вопросов и проблем, планируются какие-то эксперименты, иногда, довольно редко, переносятся старты. Но в данном случае, на самом деле, то решение, которое было принято при запуске корабля в беспилотном варианте, - оно в минимальной степени возмущает программу», - сказал Герой Советского союза и РФ, летчик-космонавт Сергей Крикалев.

В любом случае все космонавты и морально, и физически готовы к подобному неплановому продлению полетов. Тем более, что новый корабль везет им массу новых лабораторных заданий и оборудования для научных экспериментов. Стыковка «Союза МС-23» с МКС намечена на утро 26-го февраля, она будет проходить в автоматическом режиме.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что суммарно экспедиция российских космонавтов, которые вернутся на Землю, предположительно, 26 сентября 2023 года. Таким образом, космический поход продлится не менее 370 суток, что станет новым рекордом для МКС.

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