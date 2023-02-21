В Роскосмосе заявили, что грузовой корабль «Прогресс МС-21» был поврежден из-за внешнего воздействия

Специалисты сделали такой вывод на основе снимков, которые показывают изменения на внешней поверхности корабля.

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Утечка теплоносителя системы терморегулирования грузового космического корабля «Прогресс МС-21», обломки которого затопили в минувшее воскресенье в Тихом океане, могла произойти из-за внешнего воздействия. Об этом сообщили в Роскосмосе. К соответствующим выводам специалисты пришли на основе снимков корабля.

«Такие выводы сделаны на основе снимков, которые показывают изменения на внешней поверхности корабля, в том числе на радиаторе приборно-агрегатного отсека и панелях солнечных батарей», - говорится в заявлении.

Также отмечается, что для исключения версии производственного брака проанализировали историю замечаний к системе терморегулирования за 15 лет. Продолжается и анализ всей поступившей информации, запланирован ряд наземных экспериментов для имитации повреждения.

Напомним, «Прогресс МС-21» находился в составе Международной космической станции с 28 октября 2022 года. Он поставил туда более 2,5 тонн грузов, среди которых топливо, вода, азот атмосфера, необходимая аппаратура и оборудование для экспериментов, одежда и еда. О внештатной ситуации на борту стало известно 11 февраля.

Это уже второй случай за последние два месяца, когда российский космический корабль лишается система терморегулирования. В декабре прошлого года была повреждена внешняя обшивка «Союза МС-22».