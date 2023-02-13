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Глава Роскосмоса Борисов назвал причины аварии на корабле «Союз МС-22»

Алексей Курильченко
18:30 13.02.2023
Нарушение терморегуляции на корабле произошло из-за внешнего воздействия, заявил глава госкорпорации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На Международной космической станции за последние несколько месяцев произошли две нештатные ситуации, связанные с нарушением систем терморегулирования на кораблях «Союз МС-22» и «Прогресс МС-21». В обоих случаях охлаждающая жидкость вылетела в космос, в результате чего и была нарушена терморегуляция, что может повлиять на безопасность космонавтов во время полета. О мерах, принятых после этих ситуаций, рассказал глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

«Создана аварийная комиссия, которая системно и детально рассматривает все варианты. Хотя результат у обеих нештатных ситуаций одинаков, причины могут быть разные», - рассказал Борисов.

В ходе изучения ситуации на корабле «Союз МС-22» были получены снимки, на которых четко видны нарушения внешней обшивки. Эксперты Роскосмоса пришли к выводу, что причиной аварии стало внешнее воздействие.

© Роскосмос

«Что касается нештатной ситуации на "Прогрессе МС-21", мы принимаем меры, чтобы добраться оптикой и сфотографировать место возможного нарушения внешней обшивки. Если нарушения присутствуют, то можно предположить, что имело место внешнее воздействие метеоритом или космическим мусором», - заявил Борисов.

Напомним, в декабре прошлого года произошло повреждение внешней обшивки «Союза МС-22». Из-за утечки был отложен полет в космос Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Поврежденный корабль будет спущен на Землю в беспилотном режиме.

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