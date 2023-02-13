Глава Роскосмоса Борисов назвал причины аварии на корабле «Союз МС-22»

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На Международной космической станции за последние несколько месяцев произошли две нештатные ситуации, связанные с нарушением систем терморегулирования на кораблях «Союз МС-22» и «Прогресс МС-21». В обоих случаях охлаждающая жидкость вылетела в космос, в результате чего и была нарушена терморегуляция, что может повлиять на безопасность космонавтов во время полета. О мерах, принятых после этих ситуаций, рассказал глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

«Создана аварийная комиссия, которая системно и детально рассматривает все варианты. Хотя результат у обеих нештатных ситуаций одинаков, причины могут быть разные», - рассказал Борисов.

В ходе изучения ситуации на корабле «Союз МС-22» были получены снимки, на которых четко видны нарушения внешней обшивки. Эксперты Роскосмоса пришли к выводу, что причиной аварии стало внешнее воздействие.