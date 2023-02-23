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На МКС пройдет первая годовая космическая экспедиция

Семен Лавров
23:44 23.02.2023
Запуск беспилотного корабля «Союз МС-23» запланирован на 03:24:29 (мск). Через 48 часов он состыкуется с модулем «Поиск» и проведет на орбите 215 суток.
На МКС пройдет первая годовая космическая экспедиция
© Фото: Roscosmos, GlobalLookPress
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В Ночь на пятницу с космодрома Байконур стартует беспилотный корабль «Союз МС-23», который заменит аварийный «Союз МС-22». Суммарно экспедиция российских космонавтов, которые вернутся на Землю, предположительно, 26 сентября 2023 года продлится не менее 370 суток, что станет новым рекордом для МКС. Об этом сообщает Роскосмос.

«Сегодня с Байконура состоится запуск беспилотного корабля «Союз МС-23» — он «прилетит» на замену аварийного «Союза МС-22» и в сентябре вернет экипаж 68-й экспедиции на Землю», - говорится в публикации.

Отмечается, что его старт запланирован на 03:24:29 (мск). Стыковка с модулем «Поиск» - на 04:01 (мск) 26 февраля.

Напомним, что 15 февраля в результате попадания космического мусора произошло повреждение внешней обшивки пилотируемого корабля «Союз МС-22». Изначально предполагалось, что экспедиция российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина завершится в конце марта 2023 года, однако из-за аварии его решили заменить на «Союз МС-23», на котором они вернутся на Землю позднее.

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