В Киеве объявили воздушную тревогу и сообщили о взрывах

Ранее взрыв прогремел в Одессе. Над городом был виден черный столб дыма.

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Сразу несколько украинских Telegram-каналах сообщили о взрывах в Киеве. Это произошло после объявления воздушной тревоги, о которой информировал депутат Рады Алексей Гончаренко.

Ранее СМИ сообщали о взрыве в Одессе. Над городом, судя по фотографиям в пабликах, поднялся черный столб дыма.

Напомним, что Россия начала наносить массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины 10 октября прошло года. Это произошло после того, как 8 октября киевские власти устроили теракт на Крымском мосту.

Накануне в ходе брифинга официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что ВКС России в городе Сумы поразили цех производства и ремонта крупнокалиберных минометов и боеприпасов для ВСУ.

В настоящее время РФ проводит спецоперацию на Украине. Ее цель - защита жителей Донбасса.