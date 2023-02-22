Минобороны России сообщило о поражении цеха производства минометов боевиков в районе Сум

Официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков уточнил, что вражеский цех был поражен ударом ВКС России.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"

Минобороны России рассказало о поражении украинского цеха по производству и ремонту минометов. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Воздушно-космическими силами России в результате нанесения удара в районе города Сумы поражен цех производства и ремонта крупнокалиберных минометов и боеприпасов для ВСУ», - заявил Конашенков.

Игорь Конашенков подвел суточный итог работы ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ в зоне спецоперации. Огневому поражению подверглись 84 артиллерийских подразделения украинских боевиков, а также другие войска в 113 районах.

Кроме этого, в районе населенного пункта Доброволье в ДНР удалось поразить пункт управления 72-й мехбригады украинских боевиков. А в районе населенного пункта Мемрик на территории того же региона России был поражен пункт временной дислокации иностранных наемников.

Отличились и российские зенитчики. За сутки они сбили девять снарядов украинских РСЗО HIMARS американского производства. Также были уничтожены 10 беспилотников врага. Это произошло в районах населенных пунктов Антоновка (Херсонская область), Краснореченское, Рубежное, Пшеничное, Кременная, Червонопоповка, Залиман (ЛНР), Никольское, Владимировка (ДНР), Токаревка (Харьковская область).

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные потери украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 386 самолетов, 210 вертолетов, 3 213 беспилотников, 405 ЗРК, 7 979 танков и других боевых бронированных машин, 1 037 боевых машин РСЗО, 4 179 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 494 единиц специальной военной автотехники.

Также Конашенков заявил о продолжении успешных наступательных действий на Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов