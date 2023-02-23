Взрыв произошел в центре Одессы

Известно, что над городом поднялся черный дым.

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Сегодня в центре Одессы прогремел взрыв, после чего над городом поднялся черный дым. Об этом сообщают украинские средства массовой информации.

На данный момент об обстоятельствах и причинах случившегося не сообщается. Официальная информация о взрыве не поступала.

Напомним, ровно неделю назад произошел взрыв во Львовской области. Пострадал объект критической инфраструктуры.

В результате того происшествия никто не пострадал.