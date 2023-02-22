Хакеры запустили по радио в регионах России ложную воздушную тревогу

В МЧС заявили, что распространенная информация об угрозе ракетного удара является фейком.

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Хакеры атаковали серверы коммерческих радиостанций в нескольких регионах России. Они запустили в эфире информацию о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве отметили, что запущенная хакерами информация является фейком. Она не соответствует действительности.

«Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках», - добавили в МЧС.

Напомним, недавно хакеры атаковали интернет-ресурсы НАТО. Под удар попал и сайт Штаба сил специальных операций.

А ранее хакеры из группы RaHDit представили исчерпывающий список активистов «кибервойск» Украины. Были опубликованы личные данные более 70 человек. До этого группа разоблачила свыше 1 000 украинских активистов в Рунете.