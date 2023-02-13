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Хакеры атаковали интернет-ресурсы НАТО

Марина Крижановская
00:56 13.02.2023
Сообщается, что под удар попал и портал штаба Сил специальных операций.
Хакеры атаковали интернет-ресурсы НАТО
© Фото: Wu Wei ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Несколько интернет-сайтов Организации Североатлантического договора подверглись хакерской атаке. Сообщается, что под удар попал и сайт штаба Сил специальных операций.

Отмечено, что атака отразилась на работе нескольких интернет-ресурсов. Информацию об этом приводит ТАСС со ссылкой на немецкое агентство DPA.

Уточняется, что специалисты по кибербезопасности уже решают данный вопрос. Также в НАТО добавили, что организация постоянно подвергается атакам хакеров.

Ранее хакеры из группы RaHDit представили исчерпывающий список активистов «кибервойск» Украины. Были опубликованы личные данные более 70 человек. До этого группа разоблачила свыше тысячи украинских активистов в Рунете. В RaHDit заявили, что подготовили «предновогоднюю серию списков, раскрывающих киберфашистов и их кукловодов из силовиков и военных».

Но прежде специалисты из XakNet взломали Министерство финансов Украины. Хакеры сообщили, что несколько месяцев «шаг за шагом компрометировали инфраструктуру врага, изучали как все устроено, попутно выкачивая документы».

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