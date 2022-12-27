RaHDit разоблачили свыше тысячи украинских активистов в Рунете

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Хакерская группа RaHDit опубликовала данные более тысячи украинских хакеров, специалистов по социальным сетям и просто интернет-активистов, действующий в российском сегменте международной сети. Полный список представлен на антифашистском портале «Немезида».

«Мы подготовили предновогоднюю серию списков, раскрывающих киберфашистов и их кукловодов из силовиков и военных. Начнем с того, что опубликуем свыше 1000 активистов IT Army of Ukraine и Save UA. Первые - это хактивисты, ребятишки, которым "выдали кнопку", и они на нее жмут, занимаясь хулиганством, думая, что они хакеры. А вторые - это маркетологи, таргетологи и SMM'щики, которые пакостят в наших соцсетях и льют помои», - говорится в сообщении хакеров в Telegram-канале «Немезиды».

Ранее члены группировки RaHDit опубликовали списки курсантов и преподавателей Академии службы безопасности Украины, сервер которой ранее взломала группа «Zаря». Всего хакеры «слили» данные свыше 400 человек, которые в ближайшее время пополнят ряды спецслужб Украины, а также тех, кто обучает будущих сотрудников СБУ.

В общем доступе оказались адреса регистрации, телефоны, индивидуальные номера из госреестра физлиц, адреса электронной почты и страниц в социальных сетях, цифровые коды в мессенджерах, номера автомобилей.