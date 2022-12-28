RaHDit «слила» данные активистов украинских «кибервойск»
По заверению хакеров, данные принадлежат профессиональным взломщикам Министерства обороны Украины и представителям Нацгвардии.
© Фото: Silas Stein, dpa, GlobalLookPress
Хакеры из группы RaHDit представили поименный список активистов украинских «кибервойск». Личные данные более 70 человек опубликованы на портале «Немезида».
«Переходим ко второму этапу. Знакомьтесь: элита украинских кибервойск - штатные кадровые хакеры, участники регулярных межведомственных соревнований CTF ("Захват флага") среди силовых структур 404», - говорится в сообщении в Telegram-канале RaHDit.
Накануне хакеры разоблачили более тысячи украинских интернет-активистов, активно действующих в российском сегменте Сети. Ранее в общем доступе оказались личные данные свыше 400 курсантов и преподавателей Академии СБУ. Хакеры пообещали продолжить разоблачения.