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RaHDit «слила» данные активистов украинских «кибервойск»

Ян Брацкий
09:00 28.12.2022
По заверению хакеров, данные принадлежат профессиональным взломщикам Министерства обороны Украины и представителям Нацгвардии.
RaHDit «слила» данные активистов украинских «кибервойск»
© Фото: Silas Stein, dpa, GlobalLookPress
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Хакеры из группы RaHDit представили поименный список активистов украинских «кибервойск». Личные данные более 70 человек опубликованы на портале «Немезида».

«Переходим ко второму этапу. Знакомьтесь: элита украинских кибервойск - штатные кадровые хакеры, участники регулярных межведомственных соревнований CTF ("Захват флага") среди силовых структур 404», - говорится в сообщении в Telegram-канале RaHDit.

Накануне хакеры разоблачили более тысячи украинских интернет-активистов, активно действующих в российском сегменте Сети. Ранее в общем доступе оказались личные данные свыше 400 курсантов и преподавателей Академии СБУ. Хакеры пообещали продолжить разоблачения.

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