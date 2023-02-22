Профессор из США Кузник: Херш нашел источники в разведке после диверсии на «Северных потоках»

По мнению профессора и директора Института ядерных исследований в Американском университете Вашингтона Питера Кузника, США не заинтересованы в расследовании диверсии на «Северных потоках», так как ведут опосредованную войну против России.

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Разоблачивший диверсию спецслужб США на «Северных потоках» журналист Сеймур Херш легко мог найти источники информации в американской разведке. В этом уверен профессор кафедры истории и директор Института ядерных исследований в Американском университете Вашингтона Питер Кузник.

По его мнению, часть разведывательного сообщества США оказалась шокирована безрассудным решением властей.

«Некоторые говорят, что это можно рассматривать, как акт войны против Германии. Взрыв трубопровода, через который проходит такое количество энергии для одного из твоих союзников, - очень безрассудное и противоречивое действие. Поэтому Херш смог найти людей в разведке, которые также не одобряют действия американских властей», - заявил Кузник.

По мнению профессора, Вашингтон не спешит с расследованием, что ставит его в щекотливую ситуацию. Штаты ведут против России опосредованную войну, уверен Кузник, поэтому в Белом доме не желают разбирательств.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что стоящие за диверсией на трубопроводах страны должны возместить ущерб. Он выразил мнение, что скоро трансграничные компании могут стать целью подобных операций по ослаблению государств, что ввергнет мир в эпоху «хаоса и немыслимого ущерба для всего человечества». В ходе заседания Совбеза Небензя выразил уверенность в достоверности расследования Херша, который обвинил в диверсии США и Норвегию.