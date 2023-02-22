Косачев: США попытались вывести за пределы договора более 100 средств СНВ

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Соединенные Штаты Америки жульничали с цифрами в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«И к настоящему моменту более 100 таких средств СНВ попытались вывести за пределы действия договора и контроля со стороны РФ, тем самым посягая на предусмотренный договором строгий баланс параметров, который им устанавливается по боеголовкам и по носителям», - заявил Косачев.

По словам сенатора, США стали «жульничать» с цифрами, с пороговыми значениями, которые предусмотрены договором, переименовывали средства СНВ, чтобы вывести их из-под действия соглашения.

Совет Федерации на внеплановом заседании сегодня вслед за Госдумой поддержал инициативу президента РФ Владимира Путина о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Как и депутаты, сенаторы голосовали единогласно. Решение о возможном возобновлении соглашения будет принимать президент.

ДСНВ (СНВ-III) оставался последним документом, ограничивавшим ядерные арсеналы Москвы и Вашингтона. Об односторонней приостановке участия в соглашении Путин объявил вчера в послании Федеральному собранию.

Договор подписали 8 апреля 2010 года в Праге тогдашний российский президент Дмитрий Медведев и его американский коллега Барак Обама. Соглашение вступило в силу 5 февраля 2011 года. В 2021 году Договор продлили на пять лет, он должен был действовать до 5 февраля 2026 года. Документ предусматривает ограничение для России и США числа ядерных боеголовок, межконтинентальных баллистических ракет и бомбардировщиков.