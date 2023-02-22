Путин: мы гордимся нашими бойцами, сегодня их поддерживает вся страна
Президент России Владимир Путин приехал на митинг-концерт, который проходит в «Лужниках».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Российских военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО) поддерживает вся страна, заявил президент РФ Владимир Путин на митинге-концерте в «Лужниках».
Глава государства поздравил собравшихся с Днем защитника Отечества и поблагодарил участников боевых действий.
«Они должны услышать наше приветствие, сегодня их поддерживает вся страна, а это значит, что каждый, кто это делает, в известной степени тоже является защитником Отечества», - сказал глава Российского государства.
На московском стадионе «Лужники» сегодня проходит масштабный митинг-концерт под названием «Слава защитникам Отечества». На мероприятии, посвященном участникам СВО, перед зрителями выступают звезды российской эстрады и общественные деятели.