Путин выступил на одной сцене с героями спецоперации

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Президент Владимир Путин оказался на одной сцене с участниками специальной военной операции по защите мирного Донбасса. Российский лидер поздоровался за руку с каждым из них под громогласные аплодисменты и приветственные крики многотысячной аудитории.

Ранее сообщалось, что глава государства прибыл на митинг-концерт в «Лужники».

«Есть люди - вот они здесь стоят, рядом со мной... есть люди, которые принимают для себя решение защищать самое святое и самое дорогое, что у нас есть. Семью и Родину», - сказал Владимир Путин.

Как заявил президент, прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей. Президент выразил восхищение мужеством участников спецоперации, которых сейчас поддерживает вся страна.