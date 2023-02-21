Путин: Запад прямо причастен к планам нанесения ударов по стратегическим объектам РФ

Глава государства также назвал театром абсурда заявление НАТО с требованием к РФ вернуться к ДСНВ, включая допуск инспекций на ядерные объекты.

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Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что коллективный Запад прямо причастен к попыткам киевских властей нанесения ударов по стратегическим объектам РФ.

Как отметил российский лидер, использованные Киевом для удара по базам стратегической авиации беспилотные летательные аппараты были оснащены и модернизированы при содействии специалистов НАТО.

«И вот теперь они хотят еще осматривать наши оборонные объекты. В современных условиях сегодняшнего противостояния это звучит как какой-то бред», - отметил президент.

Глава государства назвал театром абсурда заявление Североатлантического блока с требованием к России вернуться к Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), включая допуск инспекций на ядерные объекты.

«В начале февраля этого года прозвучало заявление Североатлантического альянса с фактическим требованием к России, как они выражаются, "вернуться к выполнению Договора о стратегических наступательных вооружениях", включая допуск инспекций на наши ядерные оборонные объекты. Ну, даже не знаю, как это назвать - это театр абсурда какой-то», - сказал он.

Кроме того, российский лидер заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре по сокращению наступательных вооружений. Владимир Путин подчеркнул, что РФ не останавливает, а лишь приостанавливает свое участие в ДСНВ.