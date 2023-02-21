В результате нового землетрясения в Хатае пострадали около 300 человек

В результате новых землетрясений, которые произошли в Хатае в понедельник, ранения получили около 300 человек.

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Из-за очередных землетрясений в турецком Хатае ранения получили около 300 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

«В результате двух землетрясений, произошедших в Хатае, у нас 294 пострадавших», - написал он в Twitter.

Отмечается, что среди них 18 находятся в тяжелом состоянии.

По данным местного Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), толчки с магнитудами 5,8 и 6,4 произошли на юге Турции в понедельник. Интервал между ними составил три минуты.

Ранее глава турецкого министерства внутренних дел Сулейман Сойлу заявил о троих погибших в результате новых землетрясений в Хатае. По данным Haber Turk, из-за очередных толчков в городе обрушились ранее поврежденные здания.