Блинкен заявил о готовности США обсуждать с Россией вопрос ограничения вооружений
Госсекретарь США Энтони Блинкен признался, что в Вашингтоне будут тщательно следить за действиями России.
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о готовности Вашингтона обсуждать с Москвой вопрос ограничения вооружений.
Кроме этого, Блинкен считает решение России приостановить участие в СНВ «досадным и безответственным».
При этом Блинкен признался, что США будут тщательно следить за реальными действиями России.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что Россия приостанавливает участие в Договоре СНВ. Путин напомнил, что Запад прямо причастен к планам нанесения ударов по стратегическим объектам России.
Минобороны России и Росатом, по словам президента, должны быть готовы к проведению ядерных испытаний, если страны Запада сделают это первыми.