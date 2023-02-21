Путин присвоил 53-й зенитной ракетной бригаде наименование гвардейской
Указ о присвоении бригаде «гвардии» опубликован на портале правовой информации.
© Фото: Kremlin pool, Globallookpress
Президент России Владимир Путин присвоил 53-й зенитной ракетной бригаде почетное наименование гвардейской. Указ об этом опубликован на портале правовой информации.
Ранее Минобороны России показало боевую работу российских зенитчиков, действующих на комплексах «Бук-М3» в зоне специальной военной операции.
До этого президент России подчеркнул, что страна будет шаг за шагом решать задачи специальной военной операции.
Также Путин заявил, что Министерство обороны и Росатом должны подготовиться к проведению ядерных испытаний.