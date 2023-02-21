Минобороны показало боевую работу ракетных комплексов «Бук-М3» в зоне спецоперации

Ракетные дивизионы надежно прикрывают расположения российских войск, крупные военные объекты, а также объекты инфраструктуры.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры работы ЗРК «Бук-М3» в зоне спецоперации, расчеты которых обеспечивают надежную защиту от воздушных атак украинских боевиков.

На записи показана самоходная пусковая установка «Бук-М3» с транспортно-пусковыми контейнерами, в которых спрятаны зенитные управляемые ракеты.

Комплексы противовоздушной обороны работают против самолетов, вертолетов и беспилотников, а также сбивают реактивные снаряды систем залпового огня, в том числе снаряды американских РСЗО HIMARS. Ракеты «Бука» стартуют из вертикального положения, а на боевой курс ложатся уже после пуска, захватывают цели и сопровождают их.

Подробнее об истории создания и характеристиках зенитных ракетных комплексов семейства «Бук» читайте в статье Владимира Карнозова на сайте телеканала «Звезда».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов