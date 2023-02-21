Путин предложил почтить минутой молчания погибших за Россию

Президент России подчеркнул, что наш долг - поддерживать семьи участников спецоперации, на их нужды необходимо откликаться сразу.

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Президент России Владимир Путин предложил почтить память погибших за Россию минутой молчания. Он сделал это в ходе оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе в Москве.

Кроме этого, Путин подчеркнул, что необходимо поддержать семьи, потерявшие родных и близких в ходе спецоперации.

«Наш долг - поддержать семьи, потерявшие родных, близких, любимых, помочь им вырастить, поднять детей, дать им образование, профессию. Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом», - подчеркнул Владимир Путин.

Кроме этого, президент заявил, что победить Россию на поле боя невозможно. Тем не менее, по его словам, Запад готов использовать и террористов, и «черта лысого» против России.

Также президент России предупредил западные страны, что чем более дальнобойные системы будут поступать на Украину, тем дальше РФ будет отодвигать угрозу от своих границ.