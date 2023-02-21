Путин: чем более дальнобойные системы будут поступать на Украину, тем дальше будем отодвигать угрозу от границ

Об этом заявил российский президент в ходе послания Федеральному собранию.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Россия будет вынуждена дальше отодвигать угрозу от своих границ в связи с поступлением более дальнобойных западных систем на Украину. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

«Чем более дальнобойное оружие будет получать Украина, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ», - сказал Владимир Путин.

Напомним, в ходе выступления президент также отметил, что Россия будет шаг за шагом решать задачи специальной военной операции.

Также Владимир Путин напомнил, что Киев совершал потуги получить ядерное оружие. Это угрожало безопасности нашей страны.