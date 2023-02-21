В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин: чем более дальнобойные системы будут поступать на Украину, тем дальше будем отодвигать угрозу от границ

Сергей Лебедев
12:22 21.02.2023
Об этом заявил российский президент в ходе послания Федеральному собранию.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Россия будет вынуждена дальше отодвигать угрозу от своих границ в связи с поступлением более дальнобойных западных систем на Украину. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

«Чем более дальнобойное оружие будет получать Украина, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ», - сказал Владимир Путин.

Напомним, в ходе выступления президент также отметил, что Россия будет шаг за шагом решать задачи специальной военной операции.

Также Владимир Путин напомнил, что Киев совершал потуги получить ядерное оружие. Это угрожало безопасности нашей страны.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:35 В стране и мире
Путин предложил вернуться к традиционным срокам обучения в российских вузах
13:01 В стране и мире
Видео
Путин: России не нужно кланяться и клянчить деньги за рубежом
12:39 Армия
Видео
Путин: для всех участников спецоперации необходимо установить регулярный отпуск
12:27 В стране и мире
Видео
Путин отметил, что победить Россию на поле боя невозможно
12:22 В стране и мире
Видео
Путин: чем более дальнобойные системы будут поступать на Украину, тем дальше будем отодвигать угрозу от границ
Популярное
Видео
Путин: российский бизнес на Западе «замучается пыль глотать»
Видео
Путин: Запад открыто назвал свою цель - заставить российский народ страдать
Видео
Путин заявил, что Запад готов использовать и террористов, и «черта лысого» для реализации своей воли против России
РЕН ТВ: Костомаров перенес еще один инсульт
Видео
Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео
Видео
Драка футболистов «Шинника» и «Миная» попала на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.