Сенатор Бондарев заявил, что возможные поставки самолетов Украине не изменят ход СВО

Виктор Бондарев заметил, что переобучение летного состава на западную технику займет от полугода до года, а Россия обладает превосходными средствами ПВО.

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Сенатор Виктор Бондарев заявил «Звезде», что возможные поставки западных самолетов Украине не изменят ситуацию на поле боя кардинальным образом.

«Я считаю, что это не может повлиять кардинально на ход событий, потому что летчику, каким бы асом он ни был, надо полгода, а может, и год. И у нас прекрасная противовоздушная оборона, мы понимаем, как их уничтожать и сбивать», - сказал Бондарев.

Ранее наш телеканал публиковал кадры из пресс-центра, где журналисты ждут послания Путина Федеральному собранию.

Кроме этого, корреспондент «Звезды» сообщает, что военные и чиновники уже прибывают в Гостиный Двор, чтобы услышать послание Путина.