Опубликованы кадры из пресс-центра, где журналисты ждут послания Путина

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В пресс-центре, где журналисты ждут послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, уже все готово к началу выступления российского лидера. Там собралось несколько десятков представителей средств массовой информации.

Всего на мероприятие аккредитовано несколько сотен журналистов. Об этом с места сообщает корреспондент телеканала «Звезда».

«Иностранных журналистов из недружественных стран не аккредитовали. Поэтому работают только российские журналисты и их коллеги из стран, которые не разорвали отношения с Россией», - передает Константин Коковешников.

Напомним, на мероприятии в основном будут присутствовать члены кабинета министров, депутаты, сенаторы и главы конфессий. Также на выступление Владимира Путина пригласили участников специальной операции.