В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Олланд подтвердил, что Минские соглашения были попыткой укрепить украинскую армию

Анна Касаткина
19:01 30.12.2022
Экс-президент Франции подтвердил слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Олланд подтвердил, что Минские соглашения были попыткой укрепить украинскую армию
© Фото: Gao Jing, XinHua, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердил слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения дали время Киеву на усиление армии. Об этом он заявил в интервью изданию Kyiv Independent.

«Да, Ангела Меркель права в этом вопросе... С 2014 года Украина укрепила свою военную мощь... Заслуга Минских соглашений в том, что они предоставили украинской армии эту возможность», - сказал он.

Ранее Меркель заявила, что Минские соглашения «были попыткой дать время Украине» и она «использовала это время, чтобы стать сильнее». В Кремле отметили, что слова экс-канцлера доказывают, что доверять подписям европейских политиков нет причин.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.