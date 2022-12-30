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Бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердил слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения дали время Киеву на усиление армии. Об этом он заявил в интервью изданию Kyiv Independent.

«Да, Ангела Меркель права в этом вопросе... С 2014 года Украина укрепила свою военную мощь... Заслуга Минских соглашений в том, что они предоставили украинской армии эту возможность», - сказал он.

Ранее Меркель заявила, что Минские соглашения «были попыткой дать время Украине» и она «использовала это время, чтобы стать сильнее». В Кремле отметили, что слова экс-канцлера доказывают, что доверять подписям европейских политиков нет причин.