После схожих по смыслу слов бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, официальная Москва заявила о своем праве не доверять лидерам ЕС.

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что нормандский формат, изначально создаваемый для мирного урегулирования ситуации на Украине, был дипломатической имитацией.

«Какие-то санкции против РФ мы тогда применили, запустили эту дипломатическую имитацию - нормандский процесс, и ничего не добились», - сказал Джонсон в интервью телеканалу «Рада».

Джонсон не первый политик, выступивший с подобным заявлением. В декабре прошлого года экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель также призналась, что Минские соглашения были нужны только для того, чтобы заморозить конфликт и дать Киеву время вооружиться. Позже бывший французский лидер Франсуа Олланд, который тоже принимал участие в согласовании Минского комплекса мер, подтвердил ее слова.

В Кремле после откровений экс-канцлера ФРГ заявили, что теперь официальная Москва имеет полное право не доверять лидерам европейских стран. В ООН от комментариев воздержались.