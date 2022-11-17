Порошенко признался, зачем на самом деле ему были нужны Минские соглашения

Кроме того, бывший украинский лидер в разговоре с Вованом и Лексусом признался, что Минские соглашения было возможно выполнить.

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Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, для чего на самом деле ему были нужны Минские соглашения. С экс-лидером страны, представившись бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом, связались знаменитые российские пранкеры Вован и Лексус.

По словам политика, Минские соглашения - это «талантливо написанный документ», подписание которого было необходимым.

«Мне нужны были эти Минские соглашения, чтобы получить как минимум четыре с половиной года, чтобы сформировать украинские вооруженные силы, строить украинскую экономику и обучать украинских военных вместе с НАТО для создания лучших вооруженных сил в Восточной Европе, которые формировались по стандартам НАТО», - сказал он.

Кроме того, бывший украинский лидер в разговоре с «американским дипломатом» признался, что Минские соглашения было возможно выполнить.

Также Порошенко заявил о своих миллиардных вложениях в поставки оружия западными партнерами и потребовал для завершения конфликта больше снарядов.

Пранкеры Вован и Лексус разыграли уже огромное количество ничего не подозревающих политиков, министров и других представителей власти. В их числе - глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, президент Молдавии Майя Санду, мэр Берлина Франциска Гиффай, экс-уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова.