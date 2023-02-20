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Литовкин: Киев расплатится деньгами и землями за помощь США

Андрей Аркадьев
17:16 20.02.2023
Виктор Литовкин констатировал, что Украину втягивают во все большие долги. Он также подверг сомнению, что Украина по итогам СВО останется как государство.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: IMAGO, PRESIDENT OF UKRAINE apai, GlobalLookPress
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За помощь, в том числе военную, которую Соединенные Штаты Америки предоставляют Украине, последней придется расплачиваться. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал военный обозреватель Виктор Литовкин.

«За все это Украине придется расплачиваться своими землями, полезными ископаемыми, деньгами, резервами государственными. Это же будет продолжаться не один и не два года расплата. Американцы ничего не делают без своей выгоды. Это все прекрасно понимают и втягивают Украину во все большие долги, только непонятно, что именно останется от Украины по завершении СВО и останется ли Украина как государство», - заключил он.

Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев назвал пиаром сегодняшний визит президента США Джо Байдена в Киев.

Американский президент приехал в украинскую столицу в районе 8 утра по местному времени. Поездка не анонсировалась, а сам визит Байдена длился всего несколько часов. Кортеж прибыл к Мариинскому дворцу. На входе Байдена встретили президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена. Главы государств возложили цветы к мемориалу на Михайловской площади. В ходе встречи Байден объявил, что США выделят Украине еще 500 миллионов долларов на военную помощь.

В новый пакет войдут боеприпасы для установок HIMARS, противотанковое оружие и радары воздушного наблюдения. Байден также заявил, что в общей сложности США и страны-партнеры передадут Киеву около 700 танков, тысячи бронированных машин, 1 000 артиллерийских систем и более двух миллионов снарядов.

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