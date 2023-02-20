Экс-канцлер Германии Ангела Меркель также отметила личную роль Петра Порошенко и Владимира Зеленского в наращивании военной мощи на Украине, пока действовали Минские соглашения.

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Бывший федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель снова подтвердила, что Минские соглашения были подписаны лишь для того, чтобы дать Киеву время вооружиться. Об этом она заявила во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, которые беседовали с немецким политиком от лица экс-президента Украины Петра Порошенко.

Экс-канцлер также отметила личную роль Порошенко и Зеленского в наращивании военной мощи на Украине, пока действовали Минские соглашения. Кроме того, по ее словам, с 2014 по 2021 год киевские власти получили огромное количество иностранной «помощи».

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, бывший украинский президент Петр Порошенко, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и экс-глава Франции Франсуа Олланд подтвердили, что Минские соглашения были нужны для подготовки силового сценария в Донбассе. Представитель Кремля напомнил заявления Порошенко о том, что Минские соглашения дали восемь лет на «строительство проукраинской коалиции» на Украине.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в свою очередь обвинила Украину и западные страны в том, что они сообща стали «могильщиками» минских договоренностей. Дипломат отметила, что «они просто обманули все мировое сообщество и сделали это за столом Совбеза ООН».