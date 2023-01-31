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Порошенко заявил, что минские соглашения помогли Украине отстроить армию

Игнат Далакян
07:16 31.01.2023
По словам Порошенко, минские соглашения позволили провести реформу украинской армии и сформировать международную коалицию против России.
Порошенко заявил, что минские соглашения помогли Украине отстроить армию
© Фото: Petro Poroshenko via Globallookpress.com
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Минские соглашения, которые были подписаны в 2015 году, позволили реформировать украинские войска и сформировать международную коалицию против Российской Федерации. Об этом заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.

«Этот документ дал Украине восемь лет для строительства армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции», - сказал Порошенко в интервью, которое было показано британской вещательной корпорацией BBC.

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель в своем интервью призналась, что минские соглашения нужны были Украине для подготовки Украины к боевым действиям. По ее словам, Киев использовал это время, чтобы стать сильнее.

До этого Петр Порошенко рассказал пранкерам Вовану и Лексусу, которые представились бывшим послом Соединенных Штатов в России Майклом Макфолом, что минские соглашения на самом деле ему были нужны для сформирования украинских вооруженных сил. Бывший президент Украины признался, что эти соглашения были «талантливо написанным документом», которые было необходимо подписать.

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