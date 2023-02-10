Захарова назвала Киев и Запад могильщиками Минских договоренностей

По ее словам, киевский режим вместе с западными странами обманул все мировое сообщество.

© Фото: Пресс-служба президента РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Украину и западные страны в том, что они сообща стали «могильщиками» Минских договоренностей.

«Они просто обманули все мировое сообщество и сделали это за столом Совбеза ООН...Они обманули весь мир, говоря о том, что хотят мира, и подписавшись под документом о мирном урегулировании», - сказала она в ходе брифинга.

Ранее заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин заявил, что Брюссель и другие западные столицы покрывали Киев. Он также добавил, что отказ Украины и Запада от выполнения Минских договоренностей должен стать сигналом всему миру.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью с Spiegel признался в том, что отказался от выполнения Минского комплекса мер, объяснив канцлеру ФРГ (в то время Ангела Меркель) и лидеру Франции Эммануэлю Макрону, что они якобы невыполнимы.