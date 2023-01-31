По словам Пескова, Порошенко, Олланд и Меркель сами подтвердили, что Минские соглашения были ширмой для подготовки к силовому сценарию в Донбассе.

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Бывший украинский президент Петр Порошенко, бывший канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердили, что Минские соглашения были нужны для подготовки к силовому сценарию в Донбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он вспомнил заявления Порошенко о том, что Минские соглашения позволили потратить восемь лет на строительство «проукраинской антипутинской коалиции» на Украине. Это было нужно для силового решения конфликта на Донбассе.

«Мы знаем, что и Порошенко, и Меркель, и Олланд подтвердили, что для них, а это значит и для Украины, и для Франции, и для Германии минские соглашения были ничем иным, как ширмой, которой они камуфлировали свои намерения», - пояснил Песков.

Он подчеркнул, что в Кремле заметили милитаризацию Украины и ее настрой на решение проблемы силовым путем.

Ранее Ангела Меркель также заявила, что Минские соглашения были нужны, чтобы дать Киеву время вооружиться.