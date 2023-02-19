В Ростове-на-Дону состоялась торжественная отправка подарков участникам СВО к 23 февраля

Подарки российским военнослужащим на передовой были куплены на собранные в рамках сбора «Защитникам Отечества» проекта «Все для победы!» средства.

© Видео: Общероссийский народный фронт © Фото: Общероссийский народный фронт

В преддверии 23 февраля Народный фронт отправил на передовую подарки для российских военнослужащих, купленные в рамках сбора «Защитникам Отечества» проекта «Все для победы!».

Сегодня в городе Ростове-на-Дону состоялась торжественная отправка подарков ко Дню защитника Отечества участникам специальной военной операции. Более 70 автомобилей повышенной проходимости, наполненные подарочными комплектами необходимых вещей выдвинулись в более чем 50 военных подразделений.

На средства, собранные неравнодушными жителями нашей страны, были закуплены комплекты, состоящие из автомобилей повышенной проходимости, квадрокоптеров, антидроновых ружей, биноклей, тактических аптечек, саперных лопаток, мультитулов, рюкзаков, утепленных сапог из вспененной резины, печек, мобильных бань и гитар с автографами известных артистов: Николая Расторгуева, Александра Буйнова, Дмитрия Певцова, Ивана Охлобыстина, Олега Газманова, Дениса Майданова, Юлии Чичериной и других.

В рамках проекта Народного фронта «Все для победы!» 6 февраля был открыт сбор «Защитникам Отечества» совместно с крупнейшими российскими телеканалами и медиахолдингами. Телеканал «Звезда» также стал партером сбора.