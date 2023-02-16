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Майданов подписал гитары для российских бойцов в рамках акции «Защитникам Отечества»

Елизавета Потейчук
17:05 16.02.2023
В минуты отдыха музыка гитары согреет сердца нашим бойцам, отметил артист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Заслуженный артист, депутат Государственной думы РФ Денис Майданов передал гитары со своим автографом российским военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции на Украине. Певец принял участие в сборе «Защитникам Отечества» в рамках проекта «Все для победы!» в преддверии 23 февраля.

«Сегодня я подписал для наших ребят, находящихся на передовой, гитары. Я думаю, что в минуты отдыха они согреют вам сердце, а вы сыграете и споете со своими близкими и друзьями любимые песни, вспомните о доме. И самое главное - будете знать о том, что мы с вами душой и сердцем рядом с помощью этих подарков, которые мы вам передали», - сказал Майданов.

Также музыкальные инструменты бойцам передал народный артист России Олег Газманов. Певец оставил автографы на гитарах, а также написал для военнослужащих пожелания в канун Дня защитника Отечества.

В благотворительном сборе «Защитникам Отечества» принимают участие телеканал «Звезда» и другие крупнейшие российские телеканалы и медиахолдинги. На собранные в рамках проекта средства планируется закупка комплектов, состоящих из автомобилей повышенной проходимости, квадрокоптеров, антидроновых ружей, биноклей, тактических аптечек и другого. Все это пригодится нашим бойцам на боевом посту.

QR-код - простейший способ присоединиться к акции. Нужно всего лишь навести на него камеру смартфона.

© ТРК «Звезда» 
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