«Звезда» предлагает присоединиться к сбору средств на подарки участникам СВО

На все собранные в рамках сбора «Защитникам Отечества» средства планируется закупить необходимые для российских военнослужащих комплекты, которые сделают быт бойцов ВС РФ лучше и помогут приблизить победу.

© Видео: ТРК Звезда © Фото: Народный фронт

Телеканал «Звезда» в рамках проекта «Все для победы!» в преддверии 23 февраля принимает участие в сборе «Защитникам Отечества». Поддержку и заботу каждого из нас должны почувствовать те, кто сейчас выполняет боевые задачи в районах проведения специальной военной операции. Именно для этого Общероссийский народный фронт ко Дню защитника Отечества объявил сбор средств на подарки для участников СВО.

QR-код - простейший способ, присоединиться к акции. Нужно всего лишь навести на него камеру смартфона.