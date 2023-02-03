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«Звезда» предлагает присоединиться к сбору средств на подарки участникам СВО

18:08 03.02.2023
На все собранные в рамках сбора «Защитникам Отечества» средства планируется закупить необходимые для российских военнослужащих комплекты, которые сделают быт бойцов ВС РФ лучше и помогут приблизить победу.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Народный фронт
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Телеканал «Звезда» в рамках проекта «Все для победы!» в преддверии 23 февраля принимает участие в сборе «Защитникам Отечества». Поддержку и заботу каждого из нас должны почувствовать те, кто сейчас выполняет боевые задачи в районах проведения специальной военной операции. Именно для этого Общероссийский народный фронт ко Дню защитника Отечества объявил сбор средств на  подарки для участников СВО.

QR-код - простейший способ, присоединиться к акции. Нужно всего лишь навести на него камеру смартфона.

© ТРК ВС РФ «Звезда»

По завершению сбора и закупок военнослужащие получат необходимые комплекты для военных нужд общей стоимостью более 6 миллионов рублей. Планируется покупка автомобилей повышенной проходимости, квадрокоптеров, антидроновых ружей, биноклей, тактических аптечек и много другого.

Такой подарочный набор планируют доставить в каждое подразделение. В Народном фронте подчеркивают - все это сделает быт военных, которые работают в тяжелейших условиях,  лучше и поможет им с честью выполнять самую важную сейчас для страны работу.

Акция продлится до 20 февраля.

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