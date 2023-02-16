Газманов подарил 11 гитар бойцам в зоне СВО в рамках сбора «Защитникам Отечества»

Народный артист отметил, что музыка и песня очень важны для поднятия духа бойцов, защищающих Родину на фронте.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Народный артист России Олег Газманов принял участие в сборе «Защитникам Отечества» в рамках проекта «Все для победы!» в канун 23 февраля. Совместно с Народным фронтом Газманов передал для наших бойцов 11 гитар со своим автографом, а также пожеланиями «ясных дней», «удачи» и «победы».

«Замечательная штука - гитара. И вообще музыка, песня. Это очень важно для наших ребят, которые сейчас там, на фронте, в горячих точках, защищают нашу страну, нашу Родину», - сказал артист.

Кроме того, Газманов собственноручно проверил один из музыкальных инструментов и исполнил отрывок песни.

Телеканал «Звезда» в рамках проекта «Все для победы!» в преддверии 23 февраля также принимает участие в сборе «Защитникам Отечества». На все собранные средства планируется закупить комплекты, которые пригодятся российским военнослужащим на боевом посту. Это комплекты, состоящие из автомобилей повышенной проходимости, квадрокоптеров, антидроновых ружей, биноклей, тактических аптечек и другого.

QR-код - простейший способ присоединиться к акции. Нужно всего лишь навести на него камеру смартфона.