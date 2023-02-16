В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Газманов подарил 11 гитар бойцам в зоне СВО в рамках сбора «Защитникам Отечества»

Елизавета Потейчук
12:12 16.02.2023
Народный артист отметил, что музыка и песня очень важны для поднятия духа бойцов, защищающих Родину на фронте.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Народный артист России Олег Газманов принял участие в сборе «Защитникам Отечества» в рамках проекта «Все для победы!» в канун 23 февраля. Совместно с Народным фронтом Газманов передал для наших бойцов 11 гитар со своим автографом, а также пожеланиями «ясных дней», «удачи» и «победы».

«Замечательная штука - гитара. И вообще музыка, песня. Это очень важно для наших ребят, которые сейчас там, на фронте, в горячих точках, защищают нашу страну, нашу Родину», - сказал артист.

Кроме того, Газманов собственноручно проверил один из музыкальных инструментов и исполнил отрывок песни.

Телеканал «Звезда» в рамках проекта «Все для победы!» в преддверии 23 февраля также принимает участие в сборе «Защитникам Отечества». На все собранные средства планируется закупить комплекты, которые пригодятся российским военнослужащим на боевом посту. Это комплекты, состоящие из автомобилей повышенной проходимости, квадрокоптеров, антидроновых ружей, биноклей, тактических аптечек и другого.

QR-код - простейший способ присоединиться к акции. Нужно всего лишь навести на него камеру смартфона.

© ТРК «Звезда»
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:43 В стране и мире
Песков отреагировал на слова Суркова о переговорах по Минским соглашениям
12:06 В стране и мире
Турчак сообщил о направлении Путину доклада рабочей группы по вопросам спецоперации
11:01 В стране и мире
Главврач «Коммунарки» Проценко сообщил о состоянии Костомарова
10:26 В стране и мире
Видео
Силовики обнаружили западные брошюры о разжигании ненависти к России в ЛНР
09:21 В стране и мире
Украинские боевики выпустили четыре ракеты HIMARS по Енакиево
Популярное
Видео
Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео
Видео
Драка футболистов «Шинника» и «Миная» попала на видео
Супруга Костомарова рассказала, что пневмония мужа началась с обычного кашля
В Роскосмосе показали спутниковые снимки разрушенной Турции
Посольство США призвало американцев покинуть Россию
Видео
Потоки лавы выплескиваются из вулкана Килауэа на Гавайях
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.