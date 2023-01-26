Автомобильную часть Крымского моста открыли после завершения надвижки третьего пролета

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На Крымском мосту завершили надвижку третьего пролета по левой стороне автомобильной части. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«На Крымском мосту завершена надвижка третьего пролета по левой стороне автомобильной части. Два пролета левой стороны автодорожной части моста уже заняли свое проектное положение», - сообщил он.

Хуснуллин добавил, что надвижка последнего, четвертого, пролета запланирована на 31 января, после этого пролет опустят в проектное положение. Основная часть восстановительных работ таким образом будет завершена, отметил он.

Вице-премьер пояснил, что финальный этап работ заключается в устройстве деформационных швов и дренажа для отвода воды.

«Затем дорожникам предстоит уложить два слоя асфальтобетона, восстановить инженерные системы, освещение и барьерное ограждение», - рассказал Хуснуллин.

По прогнозу Росавтодора, все ремонтно-восстановительные работы на автодорожной части Крымского моста планируется завершить в марте 2023 года.