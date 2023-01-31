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Хуснуллин сообщил о завершении надвижки всех пролетных строений на Крымском мосту

Алексей Курильченко
16:14 31.01.2023
Ожидается, что работы по восстановлению части моста после теракта будут завершены в марте.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба Росавтодор, РИА Новости
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Строители на левой части Крымского моста 31 января успешно завершили надвижку последнего пролетного строения. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

«Сегодня  строители успешно завершили надвижку четвертого пролета левой стороны автодорожной части Крымского моста. Мостовики благодаря накопленному опыту сработали очень слаженно и оперативно», - заявил Хуснуллин.

Председатель добавил, что по сравнению с работами на провой стороне, время работ сократилось на треть. Сборка всех пролетов была завершена с опережением графика и заняла 35 дней. Ожидается, что восстановительные работы будут завершены в марте.

Напомним, 8 октября прошлого года на мосту был совершен теракт - в результате взрыва грузовика были частично обрушены. Основную часть восстановительных работ после террористического акта удалось завершить менее, чем за два месяца.

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