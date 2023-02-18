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Поврежденный корабль «Прогресс МС-21» сведут с орбиты 19 февраля

Вероника Волосунова
14:09 18.02.2023
Госкомиссия приняла такое решение несмотря на то, что на сделанных космонавтами снимках нет визуальных повреждений.
Поврежденный корабль «Прогресс МС-21» сведут с орбиты 19 февраля
© Фото: Roscosmos, Globallookpress
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Неисправный корабль «Прогресс МС-21», сведение с орбиты которого должно было состояться чуть менее чем через два часа после его отстыковки от МКС сегодня утром, затопят 19 февраля. К такому решению пришла группа управления российским сегментом МКС, сообщил «Роскосмос».

«Главная оперативная группа управления Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королева приняла решение о сведении грузового корабля "Прогресс МС-21" с орбиты 19 февраля», - следует из сообщения.

Изначально отстыкова, сведение с орбиты и затопление корабля были запланированы на 18 февраля. В 5:26 по мск сегодня стало известно о завершении первого этапа. Корабль  отстыковался от МКС. Затем космонавты должны были в ручном режиме развернуть «Прогресс МС-21», чтобы сфотографировать места повреждений, с чем тоже успешно справились.

Однако этап сведения корабля было решено отложить. Все дело в том, что на снимках не заметили визуальных повреждений. Госкомиссия должна была раз принять решение или о присоединении корабля к модулю «Причал» для выяснения причин произошедшего, или о сведении его с орбиты.  

Напомним, о разгерметизации корабля стало известно 11 февраля. Ранее аналогичная ситуация произошла с «Союзом МС-22».

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