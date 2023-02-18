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Неисправный корабль «Прогресс МС-21» отстыковался от МКС

Вероника Волосунова
07:02 18.02.2023
Это уже второй случай внештатной ситуации на российских космических кораблях за последние два месяца.
© Видео: Роскосмос © Фото: Paolo Nespoli NASA Globallookpress
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Грузовой корабль «Прогресс МС-21», о разгерметизации теплового контура которого стало известно 11 февраля, отстыковался от МКС, теперь его сведут с орбиты и затопят. Об этом стало известно из трансляции «Роскосмоса».

Прежде чем свети корабль с орбиты, космонавты планируют с помощью системы телеоператорного управления развернуть «Прогресс МС-21», чтобы сделать снимки места повреждения.

Затем поврежденный корабль начнет движение к Земле. В 7:03 мск функция торможения будет активирована в его двигательной установке. Это необходимо, чтобы свести аппарат с орбиты. Затем большая часть несгораемых обломков сгорит в атмосфере, а то, что останется - должно будет упасть в несудоходном районе Тихого океана.

Напомним, «Прогресс МС-21» находился в составе Международной космической станции с 28 октября 2022 года. Он поставил туда более 2,5 тонн грузов, среди которых топливо, вода, азот атмосфера, необходимая аппаратура и оборудование для экспериментов, одежда и еда. О внештатной ситуации на борту стало известно 11 февраля. 

Это уже второй случай за последние два месяца, когда российский космический корабль лишается система терморегулирования. В декабре прошлого года была повреждена внешняя обшивка «Союза МС-22». Корабль планируется спустить в беспилотном режиме на Землю. О мерах, принятых после этих ситуаций, рассказал глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

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