Сведение с орбиты корабля «Прогресса МС-21» отложено

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Сведение космического корабля «Прогресс МС-21», отстыковавшегося от Международной космической станции (МКС), отложено. Об этом проинформировали в госкорпорации «Роскосмос». Там же отметили, что «Прогресс МС-21» могут снова пристыковать к МКС для установления причин разгерметизации.

«Сведение "Прогресса МС-21" с орбиты отложено. Государственная комиссия сегодня примет решение по дальнейшей программе полета корабля. Рассматриваются два варианта: его стыковка к российскому узловому модулю "Причал" для дальнейшего выяснения причины разгерметизации системы терморегулирования корабля или сведение с орбиты», - сообщает госкорпорация в Telegram.

Напомним, утром 18 февраля грузовой корабль «Прогресс МС-21», о разгерметизации теплового контура которого стало известно 11 февраля, отстыковался от МКС. Это уже второй случай внештатной ситуации на российских космических кораблях за последние два месяца.