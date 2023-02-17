Травматолог Ким сообщил, что пострадавшему при крушении на Сахалине прооперируют шею
У туриста диагностирована травма позвоночника, угрозы для жизни нет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
У туриста из Хабаровского края, который пострадал при жесткой посадке вертолета в Сахалинской области, выявлена травма шеи. Врачи готовят его к проведению операции. Об этом «Звезде» рассказал заведующий травматологического отделения Сахалинской областной клинической больницы Алексей Ким.
«Выявлена травма шеи, готовится к операции», - рассказал травматолог.
Ким добавил, что речь идет о травме позвоночника. Врач заверил, что угрозы для жизни пострадавшего нет.
Напомним, в Сахалинской области совершил жесткую посадку вертолет Robinson. На борту, по предварительным данным, находились три человека - двое погибли.