Травматолог Ким сообщил, что пострадавшему при крушении на Сахалине прооперируют шею

У туриста диагностирована травма позвоночника, угрозы для жизни нет.

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У туриста из Хабаровского края, который пострадал при жесткой посадке вертолета в Сахалинской области, выявлена травма шеи. Врачи готовят его к проведению операции. Об этом «Звезде» рассказал заведующий травматологического отделения Сахалинской областной клинической больницы Алексей Ким.

«Выявлена травма шеи, готовится к операции», - рассказал травматолог.

Ким добавил, что речь идет о травме позвоночника. Врач заверил, что угрозы для жизни пострадавшего нет.

Напомним, в Сахалинской области совершил жесткую посадку вертолет Robinson. На борту, по предварительным данным, находились три человека - двое погибли.