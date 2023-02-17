На Сахалине пропал вертолет с тремя людьми на борту

Отмечено, что на поиски вертолета Robinson была отправлена наземная группа спасателей.

© Фото: David Wall, Danita Delimont, Globallookpress

В Сахалинской области пропал с радаров вертолет, на борту которого находились три человека. Отмечено, что на поиск воздушного судна направили наземную группу спасателей.

«Поступила информация о невыходе на связь вертолета Robinson на северо-востоке Сахалина», - сказал представитель экстренных служб в беседе с РИА Новости.

Ранее в январе вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в московском аэропорту Внуково. Воздушное судно зацепило лопастями землю, вследствие чего повредилось. Позднее в Управлении делами президента уточнили, что из-за сильного ветра вертолет могло раскрутить, после чего повредился винт.