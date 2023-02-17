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На Сахалине пропал вертолет с тремя людьми на борту

Елизавета Потейчук
10:18 17.02.2023
Отмечено, что на поиски вертолета Robinson была отправлена наземная группа спасателей.
На Сахалине пропал вертолет с тремя людьми на борту
© Фото: David Wall, Danita Delimont, Globallookpress
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В Сахалинской области пропал с радаров вертолет, на борту которого находились три человека. Отмечено, что на поиск воздушного судна направили наземную группу спасателей.

«Поступила информация о невыходе на связь вертолета Robinson на северо-востоке Сахалина», - сказал представитель экстренных служб в беседе с РИА Новости.

Ранее в январе вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в московском аэропорту Внуково. Воздушное судно зацепило лопастями землю, вследствие чего повредилось. Позднее в Управлении делами президента уточнили, что из-за сильного ветра вертолет могло раскрутить, после чего повредился винт.

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