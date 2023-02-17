Два человека погибли в результате крушения вертолета на Сахалине

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Тела двух человек найдены под обломками вертолета Robinson, совершившего аварийную посадку в районе Красной горы на Сахалине. Об этом информирует газета «Известия». По предварительным сведениям, жертвами трагедии стали капитан и пассажир воздушного судна.

«В результате жесткой посадки вертолета Robinson на Сахалине погибли два человека», - сообщает издание.

Напомним, сообщения об аварийной посадке вертолета Robinson в Сахалинской области поступили утром 17 февраля. На борту воздушного судна находились три человека. Позднее спасатели МЧС были направлены на поиски вертолета. К поисковым мероприятиям было привлечено 18 человек и восемь единиц техники.