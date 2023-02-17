В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Два человека погибли в результате крушения вертолета на Сахалине

Елизавета Потейчук
11:06 17.02.2023
Жертвами крушения стали, предварительно, капитан вертолета и пассажир.
Два человека погибли в результате крушения вертолета на Сахалине
© Фото: МЧС РФ
Читайте нас на:

Тела двух человек найдены под обломками вертолета Robinson, совершившего аварийную посадку в районе Красной горы на Сахалине. Об этом информирует газета «Известия». По предварительным сведениям, жертвами трагедии стали капитан и пассажир воздушного судна.

«В результате жесткой посадки вертолета Robinson на Сахалине погибли два человека», - сообщает издание.

Напомним, сообщения об аварийной посадке вертолета Robinson в Сахалинской области поступили утром 17 февраля. На борту воздушного судна находились три человека. Позднее спасатели МЧС были направлены на поиски вертолета. К поисковым мероприятиям было привлечено 18 человек и восемь единиц техники.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:06 В стране и мире
Два человека погибли в результате крушения вертолета на Сахалине
10:58 В стране и мире
Видео
Суд оставил без изменений наказание Михаилу Ефремову
10:35 В стране и мире
Видео
Спасатели МЧС направлены на поиски аварийно севшего вертолета на Сахалине
10:30 В стране и мире
Видео
Схроны с боеприпасами украинских боевиков обнаружены в трех районах ДНР
10:02 В стране и мире
Видео
Ликвидацию сторонников ИГ*, планировавших теракт на химпредприятии в Калужской области, показали на видео
Популярное
Видео
Опубликованы кадры первого за 29 лет неудачного пуска японской ракеты
Видео
Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео
Видео
Драка футболистов «Шинника» и «Миная» попала на видео
В Роскосмосе показали спутниковые снимки разрушенной Турции
Супруга Костомарова рассказала, что пневмония мужа началась с обычного кашля
Посольство США призвало американцев покинуть Россию
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.