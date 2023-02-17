Травматолог Ким сообщил о состоянии пострадавшего при крушении на Сахалине

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Пострадавший в крушении вертолета Robinson в Сахалинской области находится в состоянии средней тяжести. На данный момент проводится обследование, точный диагноз еще не установлен. Об этом «Звезде» сообщил заведующий травматологического отделения Сахалинской областной клинической больницы Алексей Ким.

Врач также добавил, что пострадавший является туристом, они прибыл из Хабаровского края. Он находится в сознании, его зрение и речь в порядке.

Напомним, вертолет Robinson совершил аварийную посадку в районе Красной горы на Сахалине. По предварительным сведениям, капитан и пассажир воздушного судна погибли.