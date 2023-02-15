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Российские САУ «Мста-С» поддержали огнем наступление штурмовиков в зоне спецоперации

Владислав Кустов
Роман Закурдаев
13:57 15.02.2023
Наши военные прорывают выстроенные в лесах на территории ЛНР линии обороны противника. Бои идут и в донецкой Марьинке, откуда российские подразделения выбивают украинских боевиков. Наступление пехоты активно поддерживает артиллерия.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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За первую линию обороны противник держался упорно, но двигаясь по траншеям российские десантники усиливают натиск. Через некоторое время после отступления украинские боевики пытаются контратаковать, но неудачно. Десантники успели закрепиться. Наступление российских бойцов поддерживают танки.

Огонь с закрытой позиции танкисты ведут по укреплениям противника. На других флангах наших прикрывают пулеметчики. Бой короткий, противник в спешке отступает. Российские мотострелки на одном из участков линии боестолкновения в ЛНР быстрым маршем прорывают укрепленную линию обороны.

«Штурмовые группы проходят, потом подразделения закрепляются», - сказал заместитель командира батальона с позывным Корнет.

В результате внезапного и быстрого штурма прорвана эшелонированная линия обороны националистов. Российский боец сразу после боя проводит зачистку. Боевую работу можно увидеть благодаря экшн-камере на его шлеме. В каждом блиндаже еще могут скрываться украинские боевики. Отступая, украинские боевики не успели забрать с собой ни амуницию, ни погибших товарищей. Некоторые в суматохе предпочли плен. По всей линии боестолкновения не прекращаются артиллерийские дуэли.

Контрбатарейные бои сейчас идут в ДНР. В условиях температурных качель, когда морозная погода сменяется снегопадом, а далее наступает оттепель, все дороги на передовую основательно разбиты, и добраться на позиции можно или на тяжелой гусеничной технике, или на армейском грузовике.

Самоходную гаубицу «Мста-С» прячут в лесистой местности, чтобы не заметил противник. Стрельба ведется по переданным разведчиками координатам. Основная задача у самоходок на данном направлении – контрбатарейная борьба. Кроме охоты на артиллерию противника самоходки прикрывают пехоту, поддерживают наступление штурмовиков или подавляют огнем попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военнослужащие прорвали украинскую оборону в ЛНР.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов

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