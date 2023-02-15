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Сокрушительный огонь гаубиц «Мста-С» по опорному пункту боевиков: кадры

Роман Закурдаев
Анастасия Бобылева
05:00 15.02.2023
В зоне спецоперации работают расчеты самоходных гаубиц «Мста-С». Они прикрывают пехоту и ведут огонь по опорным пунктам украинских националистов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На заснеженном поле гаубица «Мста-С» - легкая мишень для противника. Поэтому боевая машина при своих внушительных габаритах ловко скрывается в лесопосадку, прежде чем открыть огонь. 

Расчет ведет огонь по плановым целям, которые заранее сообщила разведка - это опорный пункт противника. Однако основная задача у самоходных гаубиц на этом направлении - контрбатарейная борьба.

Самоходные гаубицы соединения Южного военного округа не только охотятся на вражескую артиллерию, но и прикрывают нашу пехоту. Поддерживают наступление штурмовиков или, например, подавляют огнем попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп противника. 

«Когда делаешь им больно, когда кусаешь, они быстро находят. Нельзя долго сидеть на одном месте. Мы берем пару запасных позиций и работаем с них. Приехали, отработали, ушли», - рассказал командир расчета САУ «Мста-С» с позывным «Полководец».

При смене позиции многое зависит от мастерства и хладнокровия механика-водителя. Боец с позывным «Ростов» уже неоднократно уводил гаубицу из-под ответного обстрела. Сослуживцы отмечают его железное спокойствие.

«А что суетиться? Будешь больше суетиться, будет больше проблем», - комментирует он.

Подробнее о работе гаубиц «Мста-С» смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Романа Закурдаева.

Ранее российский боец рассказал, как с помощью беспилотников корректируют огонь артиллерии. БПЛА способны обнаружить личный состав и технику боевиков, а также определить их точные координаты.

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