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Минобороны сообщило, что российские военнослужащие прорвали украинскую оборону в ЛНР

07:57 15.02.2023
Прорыв российских военнослужащих не удержала даже более укрепленная вторая линия обороны противника, отметили в военном ведомстве.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России показало видео разбитого опорного пункта украинских боевиков, который заняли военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) на территории Луганской Народной Республики. Так, мотострелкам ЦВО удалось прорвать эшелонированную оборону врага в лесистой местности в ЛНР.

Впоследствии украинские боевики были вынуждены отступить на три километра от занимаемых ранее рубежей. Более того, прорыв российских военнослужащих не удержала даже более укрепленная вторая линия обороны противника.

Украинские боевики в спешке оставили позиции и не успели забрать военное имущество и тела убитых. Прикрывая свой отход, противник дистанционно заминировал район противопехотными минами образца НАТО. Несмотря на это, мотострелки ЦВО успешно закрепились на занятых рубежах и продолжили наступательные действия.

Напомним, российское военное ведомство также продемонстрировало кадры боя за опорный пункт между российскими десантниками и украинскими боевиками.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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