Минобороны сообщило, что российские военнослужащие прорвали украинскую оборону в ЛНР

Прорыв российских военнослужащих не удержала даже более укрепленная вторая линия обороны противника, отметили в военном ведомстве.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России показало видео разбитого опорного пункта украинских боевиков, который заняли военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) на территории Луганской Народной Республики. Так, мотострелкам ЦВО удалось прорвать эшелонированную оборону врага в лесистой местности в ЛНР.

Впоследствии украинские боевики были вынуждены отступить на три километра от занимаемых ранее рубежей. Более того, прорыв российских военнослужащих не удержала даже более укрепленная вторая линия обороны противника.

Украинские боевики в спешке оставили позиции и не успели забрать военное имущество и тела убитых. Прикрывая свой отход, противник дистанционно заминировал район противопехотными минами образца НАТО. Несмотря на это, мотострелки ЦВО успешно закрепились на занятых рубежах и продолжили наступательные действия.

Напомним, российское военное ведомство также продемонстрировало кадры боя за опорный пункт между российскими десантниками и украинскими боевиками.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.